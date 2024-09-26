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«Енисей» уступил костромскому «Спартаку» и вылетел из Кубка России

«Енисей» уступил костромскому «Спартаку» и вылетел из Кубка России
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Сегодня, 26 сентября, состоялся матч четвёртого круга Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграли «Спартак» из Костромы и «Енисей» из Красноярска. Встреча прошла на стадионе «Урожай» (Караваево). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым. «Спартак» одержал победу со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
26 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Киселёв – 6'    

Единственный гол в матче на шестой минуте забил защитник «Спартака» Геннадий Киселёв с передачи Александра Саплинова.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная таблица Кубка России
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