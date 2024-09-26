Советник президента РФС Сорокин назвал слова Пьянича о России неосторожной фразой

Советник президента Российского футбольного союза Алексей Сорокин поделился мнением, что переход боснийского хавбека Миралема Пьянича в московский ЦСКА является положительным событием для Российской Премьер-Лиги.

«Для ситуации в целом хорошо, что к нам едут, не боятся. Конечно, для РПЛ это положительно, это игрок высокого уровня. Он не осуждал. Мне кажется, что просто неосторожная фраза была, не подумал, судить строго не будем. Бывает, что люди что-то говорят, а потом происходит переосмысление, у всех такое бывает. Чем больше у нас интеграции с мировым футболом, тем лучше глобально, будь то приезд к нам иностранных игроков или отъезд наших игроков за рубеж, мы являемся частью футбольной семьи, да, сейчас есть определённые сложности», — приводит слова Сорокина «ТАСС».

В сентябре 2022 года Миралем Пьянич назвал неудачной идею Футбольного союза Боснии и Герцеговины о проведении товарищеского матча со сборной России. Встреча между командами так и не состоялась из-за дальнейшего отказа боснийской стороны. После трансфера в московский клуб Пьянич извинился за свои слова.