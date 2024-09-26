«Тоттенхэм» — «Карабах»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 26 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся английский «Тоттенхэм Хотспур» и азербайджанский «Карабах». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Начало игры — в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим обладателем трофея является «Аталанта».