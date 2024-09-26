Глава Ла Лиги отреагировал на тюремный срок для фаната, оскорблявшего Винисиуса

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на решение суда Пальма-де-Майорки об условном тюремном заключении сроком на один год для болельщика «Мальорки», оскорбившего крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на расистской почве во время матча 20-го тура Ла Лиги сезона-2022/2023 (1:0). Также этот фанат оскорблял бывшего вингера «Вильярреала» Самуэля Чуквезе.

«Это результат работы, которую мы проводим последние несколько лет, чтобы искоренить ненависть в нашем футболе. И мы продолжим [делать эту работу]. На стадионе не будет расистских скандирований или выкриков, оставленных без уголовной ответственности», — написал Тебас в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

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