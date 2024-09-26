Нигматуллин: в «Монако» верят в Головина, он спокойно может играть там все пять лет

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на информацию о желании «Монако» продлить контракт с российским атакующим полузащитником Александром Головиным на пять лет.
«Головина можно поздравить, ведь новый контракт с «Монако» — высокая оценка его доверия и хорошей формы. В клубе верят в Александра, что он в «Монако» надолго, хотя уже давно в одном коллективе. Обе стороны уверены друг в друге. Головину там комфортно, и он спокойно может поиграть все пять лет в «Монако», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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