Нигматуллин: в «Монако» верят в Головина, он спокойно может играть там все пять лет

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на информацию о желании «Монако» продлить контракт с российским атакующим полузащитником Александром Головиным на пять лет.

«Головина можно поздравить, ведь новый контракт с «Монако» — высокая оценка его доверия и хорошей формы. В клубе верят в Александра, что он в «Монако» надолго, хотя уже давно в одном коллективе. Обе стороны уверены друг в друге. Головину там комфортно, и он спокойно может поиграть все пять лет в «Монако», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме Александр Головин подпишет новый контракт с «Монако» на пять лет — источник

Российские футболисты за рубежом: