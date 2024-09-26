Бывший защитник «Зенита» Крижанац: не знаю, усилит ли Пьянич ЦСКА

Экс-защитник санкт-петербургского «Зенита» Ивица Крижанац поделился мнением о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА. Столичный клуб объявил о трансфере 34-летнего игрока сегодня, 26 сентября.

«Не знаю, усилит ли Пьянич ЦСКА. Я как-то не слежу сейчас за тем, кто и куда переходит», — приводит слова Крижанаца «РБ Спорт».

34-летний Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.