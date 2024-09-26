Радимов – об оскорблениях фанатами Соболева: от этого никуда не деться

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался относительно отношения болельщиков сине-бело-голубых к нападающему санкт-петербургского клуба Александру Соболеву, перешедшего минувшим летом из «Спартака».

«Изначально было понятно, что фанаты «Зенита» примут его в штыки. Но дальше всё зависит от него, будет он попадать в состав или нет, будет ли забивать или нет. Были примеры Быстрова и Дзюбы, поэтому подобные противостояния клубов нормальны. От этого никуда не деться.

Примут ли Соболева фанаты? Покажет только время, как бы банально это ни звучало», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Сегодня, 26 сентября, глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» получил штраф в размере 30 тыс. рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Соболева. Поклонники сине-бело-голубых оскорбляли нападающего во время матча Фонбет Кубка России с «Рубином» (2:0).

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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