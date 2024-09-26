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Экс-защитник «Динамо» Батак: из сербских игроков РПЛ в Европе не затерялся бы Майсторович

Экс-защитник «Динамо» Батак: из сербских игроков РПЛ в Европе не затерялся бы Майсторович
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Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Черногории Радослав Батак рассказал, кто из сербских футболистов мог бы заиграть в Европе.

– У нас и так есть очень много футболистов, которые выступают в ведущих мировых лигах. Это Влахович, Тадич, Милинкович-Савич, Митрович. А из сербов, выступающих в чемпионате России, в Европе не затерялся бы Милан Майсторович из «Динамо».

– Майсторович – будущее сербского футбола?
– В последнее время его мучает старая травма. Он отлично начал, но не вовремя получил повреждение. Милан – будущий игрок сборной, теперь главное, чтобы травма не наложила огромный отпечаток. Надеюсь, что с ним всё будет в порядке, — приводит слова Батака Metaratings.

В нынешнем сезоне 19-летний Майсторович сыграл за «Динамо» десять матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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