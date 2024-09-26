Луис Энрике заявил о готовности отказаться от половины зарплаты, чтобы не общаться со СМИ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил о своём нежелании общаться с журналистами.

«Если прямо сейчас мне скажут, что можно подписать документ, согласно которому я больше не должен общаться с прессой, но при этому у меня заберут 25% или 50% заработной платы, то я подпишу его», — приводит слова Энрике Sport.es.

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера французского гранда летом 2023 года. По итогам минувшего сезона «ПСЖ» под руководством Энрике выиграл чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок этой страны. После пяти туров нынешнего сезона Лиги 1 «ПСЖ» набрал 13 очков и занимает первое место.

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