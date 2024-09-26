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Колыванов — о Пьяниче в ЦСКА: все сразу начинают извиняться, когда им предлагают деньги

Колыванов — о Пьяниче в ЦСКА: все сразу начинают извиняться, когда им предлагают деньги
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Известный отечественный тренер Игорь Колыванов высказался о переходе полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Пьянич — это хороший интересный футболист, который поиграл в суперклубах, но ему 34 года. Много обсуждают, что он сказал про Россию. Радует, что он извинился, но все сразу начинают извиняться, когда им предлагают деньги. С Пьяничем может произойти та же история, что с Маркизио и Шюррле, но Миралем до ЦСКА два года играл в Эмиратах. Если армейцы взяли его, значит он нужен команде.

Не стоит расписывать так сильно футболиста из-за того, где он играл. Это хороший игрок, но это не звезда. Есть звёзды, как Роналду, Месси, Пеле, Марадона, Ван Бастен и остальные. У нас в Советском Союзе были футболисты на голову сильнее Пьянича: Канчельскис, Мостовой, Добровольский и Бородюк», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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