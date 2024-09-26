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Джанашия: великолепно, что Пьянич приехал в РПЛ — молодые игроки будут у него учиться

Джанашия: великолепно, что Пьянич приехал в РПЛ — молодые игроки будут у него учиться
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Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о подписании московским ЦСКА контракта с 34-летним полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Великолепно, что в ЦСКА и в российский чемпионат приехал Пьянич, ведь это хороший игрок. Молодые футболисты будут смотреть на него и учиться. Ничего страшного, что Пьяничу 34 года, ведь многие играют до 40 и больше. Не думаю, что это должно смущать.

От Миралема зависит, повторится ли с ним история Шюррле и Маркизио. Если он подойдёт к обойме, то отлично. Что касается слов Пьянича о сборной России, то многое зависит от человека. Что было два года назад в голове у человека и что сейчас?» — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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