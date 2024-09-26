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Анатолий Бышовец: не понимаю, зачем «Химки» пригласили Дениса Глушакова

Анатолий Бышовец: не понимаю, зачем «Химки» пригласили Дениса Глушакова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что не понимает, почему хавбека подмосковных «Химок» Дениса Глушакова решили пригласить в клуб.

— Приглашение игроков в возрасте — это всегда проблема. Это как и в жизни — проблемы в жизни идут от стариков. Наверное, я уже в том возрасте, чтобы так сказать. Не у всех хватает возможностей жить в возрасте по своим силам, распределяя их. Есть выражение — видеть стал хуже, но зорче. Сил стало меньше, но зато распределяю лучше!

Если говорить о приглашении Глушакова в «Химки», то я его не понимаю. На его позиции требуется интенсивная и объёмная работа, нужно играть от штрафной до штрафной. Возрастным игрокам прежде всего нужно думать о том, как использовать свой игровой опыт уже на дальнейшей стадии, — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Ранее генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что Глушаков не тренируется с командой по решению тренерского штаба. Сам игрок сообщал в своих соцсетях, что его отправили во вторую команду, но заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом.

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