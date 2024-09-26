В Сербии оценили работу Деяна Станковича в «Спартаке»

Бывший защитник московского «Динамо» Радослав Батак оценил работу главного тренер «Спартака» Деяна Станковича, который возглавил клуб летом.

«Станкович сразу сделал то же, что в свое время сделал Романцев в «Спартаке». Он наладил отношения в коллективе, поставил интересный футбол. Деян очень хорошо начал, пусть ему и дальше будет сопутствовать успех. Я играл вместе со Станковичем в юношеской сборной Сербии, с тех пор мы знаем друг друга», — приводит слова Батака Metaratings.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают пятое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 16 очков после девяти матчей.