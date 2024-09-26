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Руслан Нигматуллин предположил, что сборная России в октябре проведёт двусторонку

Руслан Нигматуллин предположил, что сборная России в октябре проведёт двусторонку
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Бывший вратарь Руслан Нигматуллин предположил, как может пройти учебно-тренировочный сбор российской национальной команды в октябре.

«Сборная России должна регулярно встречаться. Возможно, ведутся какие-то переговоры о соперниках и нет каких-то окончательных договорённостей. А может, сборная России в октябре просто проведёт двусторонку. Но команда всё равно должна собираться и быть в поле зрения Валерия Георгиевича Карпина», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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