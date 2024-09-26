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Сергей Семак — о вариациях схемы команды: перед каждой игрой мы анализируем соперника

Сергей Семак — о вариациях схемы команды: перед каждой игрой мы анализируем соперника
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о вариативности менять схему команды в зависимости от соперника.

— Недавно вы сказали, что теперь у вас есть вариативность, есть возможность менять схему в зависимости от соперника. Задумываетесь ли над этим перед игрой с «Краснодаром»?
— Перед каждой игрой мы смотрим на состояние наших игроков, анализируем игру соперника. Если нужно вносить какие-то изменения в структуру нашей игры, мы делаем это или перед игрой, или по ходу матча, в зависимости от того, как складывается ситуация, — сказал Семак в интервью «Зениту».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в эту субботу, 28 сентября. Команды будут играть на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30 мск. Отметим, что «быки» отстают на два очка от сине-бело-голубых в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

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