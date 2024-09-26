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Тульский «Арсенал» проиграл «Знамя Труда» в серии пенальти и покинул Кубок России

Тульский «Арсенал» проиграл «Знамя Труда» в серии пенальти и покинул Кубок России
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Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Знамя Труда» из Орехово-Зуево и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Знамя Труда» в Орехово-Зуево. В качестве главного арбитра встречи выступил Никита Новиков. Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, однако в послематчевой серии пенальти сильнее оказалась команда «Знамя Труда» (4:3).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
26 сентября 2024, четверг. 18:00 МСК
Знамя Труда
Орехово-Зуево
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал Т
Тула
0:1 Турищев – 11'     1:1 Кузнецов – 25'    
Удаления: нет / Раздорских – 63'

На 11-й минуте счёт в игре открыл нападающий гостей Максим Турищев. На 25-й минуте защитник «Знамя Труда» Павел Кузнецов восстановил равенство. На 63-й минуте полузащитник Никита Раздорских получил прямую красную карточку.

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