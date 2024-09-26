Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрик тен Хаг оценил состояние «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг оценил состояние «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал состояние своей команды в текущем сезоне.

«Мы всё ещё работаем над игрой. Мы подписали очень молодых игроков, как и в прошлом году с Расмусом Хойлундом, теперь с Джошуа Зиркзее и Лени Йоро. Мы верим в них. Но также я нетерпелив. Я хочу двигаться вперед. Мы добились успеха в прошлом сезоне, и нам нужно упорно трудиться, чтобы добиться еще большего успеха», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Вчера, 25 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Твенте» (1:1). После этой игры тен Хаг раскритиковал команду.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
1:0 Эриксен – 35'     1:1 Ламмерс – 68'    

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Кубка Англии в прошлом сезоне, обыграв «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Тен Хаг с «Манчестер Юнайтед» победил всего в одной игре из последних девяти в еврокубках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android