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РПЛ объявила о создании Пивного кубка после переходя Пьянича в ЦСКА

РПЛ объявила о создании Пивного кубка после переходя Пьянича в ЦСКА
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Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале объявила о создании Пивного кубка после того, как сегодня, 26 сентября, официально было объявлено, что 34-летний полузащитник Миралем Пьянич стал футболистом московского ЦСКА.

Подчёркивается, что раз в несколько туров будет сравниваться статистика Пьянича, полузащитника «Оренбурга» Дмитрия Рыбчинского и нападающего московского «Локомотива» Вадима Ракова. Самый результативный из трёх игроков станет обладателем Пивного кубка по итогам сезона.

Полузащитник подписал контракт с московским клубом до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Пьянич будет выступать за армейцев под 15-м игровым номером.

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