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В ЦСКА рассказали, примет ли участие Миралем Пьянич в ближайшем матче с «Ахматом»

В ЦСКА рассказали, примет ли участие Миралем Пьянич в ближайшем матче с «Ахматом»
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сказал, что новичок команды Миралем Пьянич не сыграет 28 сентября в матче 10‑го тура Российской Премьер‑Лиги с «Ахматом». Встреча пройдёт на домашнем стадионе ЦСКА, начало игры — в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, мы очень рады, что он пополнил наши ряды. Сейчас Миралем отправился в Дубай, чтобы собрать вещи и уже вместе с семьёй вернуться в Россию, в частности, на матч с «Ахматом». Он пока играть не будет, но примет участие в автограф‑сессии.

Я как медиадиректор очень рад, что у Пьянича много миллионов подписчиков в соцсетях. С точки зрения имиджа, это также хорошее приобретение. Многих беспокоит его физическое состояние, но Миралем говорит, что чувствует себя хорошо. В последние месяцы он находился без команды, но тренировался индивидуально.

Что касается контракта, то мы анонсировали, что он оформлен по схеме «1+1», где ЦСКА может воспользоваться автоматическим пунктом пролонгации соглашения. Финансовые условия зависят от достижения определённых целей, думаю, что обе стороны должны быть довольны», — сказал Брейдо в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

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