В ЦСКА рассказали, примет ли участие Миралем Пьянич в ближайшем матче с «Ахматом»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сказал, что новичок команды Миралем Пьянич не сыграет 28 сентября в матче 10‑го тура Российской Премьер‑Лиги с «Ахматом». Встреча пройдёт на домашнем стадионе ЦСКА, начало игры — в 14:00 мск.

«Конечно, мы очень рады, что он пополнил наши ряды. Сейчас Миралем отправился в Дубай, чтобы собрать вещи и уже вместе с семьёй вернуться в Россию, в частности, на матч с «Ахматом». Он пока играть не будет, но примет участие в автограф‑сессии.

Я как медиадиректор очень рад, что у Пьянича много миллионов подписчиков в соцсетях. С точки зрения имиджа, это также хорошее приобретение. Многих беспокоит его физическое состояние, но Миралем говорит, что чувствует себя хорошо. В последние месяцы он находился без команды, но тренировался индивидуально.

Что касается контракта, то мы анонсировали, что он оформлен по схеме «1+1», где ЦСКА может воспользоваться автоматическим пунктом пролонгации соглашения. Финансовые условия зависят от достижения определённых целей, думаю, что обе стороны должны быть довольны», — сказал Брейдо в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».