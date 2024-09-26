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Тренер вратарей сборной России: роль Хайкина в победе «Будё-Глимт» над «Порту» велика

Тренер вратарей сборной России: роль Хайкина в победе «Будё-Глимт» над «Порту» велика
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы с «Порту» (3:2).

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 2
Порту
Порту, Португалия
0:1 Омородион – 8'     1:1 Хёг – 15'     2:1 Хёуге – 40'     3:1 Хёуге – 62'     3:2 Гюль – 90'    
Удаления: Дюбвик Мяяття – 51' / нет

«Большой успех норвежской команды, историческая победа. «Будё-Глимт» в последний год одержал уже немало побед в еврокубках, но матч с «Порту» стоит особняком. Победа над португальским клубом придаст уверенности норвежцам в дальнейших играх Лиги Европы.

Если говорить про Никиту, то он уже третий год держит планку, которую поднял очень высоко. В прошедшем матче его вклад в победу был огромен. Моментов, которые создали португальцы у его ворот, хватило бы на несколько игр. Никита сделал в этом матче много сейвов. Если учесть, что норвежцы во втором тайме были в меньшинстве против такой мощной атаки португальцев, то роль Никиты в этой победе велика», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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