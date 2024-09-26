Гостевой сектор «Алании» скандировал «тупорылые папарацци» в матче с «Амкалом»

Болельщики «Алании» скандировал «тупорылые папарацци» во время матча 1/32 финала Фонбет Кубка России с «Амкалом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. На момент написания новости счёт в игре — 0:1. Команды играют на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова — поле №4» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 11-й минуте игрок «Алании» Нури Абдоков в борьбе с защитником ворвался в штрафную и сильным ударом из-под него от дальней штанги вогнал мяч в сетку.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.