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Гостевой сектор «Алании» скандировал «тупорылые папарацци» в матче с «Амкалом»

Гостевой сектор «Алании» скандировал «тупорылые папарацци» в матче с «Амкалом»
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Болельщики «Алании» скандировал «тупорылые папарацци» во время матча 1/32 финала Фонбет Кубка России с «Амкалом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. На момент написания новости счёт в игре — 0:1. Команды играют на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова — поле №4» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
26 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Амкал
Окончен
0 : 1
Алания
Владикавказ
0:1 Абдоков – 11'    

На 11-й минуте игрок «Алании» Нури Абдоков в борьбе с защитником ворвался в штрафную и сильным ударом из-под него от дальней штанги вогнал мяч в сетку.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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