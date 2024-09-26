Кроос: в 2014 году я уже согласовал контракт с «МЮ», но затем туда пришёл ван Гал

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, что перед тем как перейти из «Баварии» в мадридский «Реал» летом 2014 года, он был крайне близок к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Я уже согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед» в 2014 году, до того как перейти в «Реал». Но в тот период из клуба был уволен Дэвид Мойес, который общался с «Баварией» на мой счёт, и «Манчестер Юнайтед» нанял Луи ван Гала. Поэтому и я, и он благополучно отказались от этой сделки», — приводит слова Крооса Marca.

У Крооса и ван Гала сложились не лучшие отношения в тот период времени, когда нидерландский специалист тренировал «Баварию» (2009-2011 гг.).

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