В ЦСКА прокомментировали подписание Миралема Пьянича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о переходе в клуб полузащитника Миралема Пьянича.

«Миралем Пьянич — мировая звезда, с которой за последние десятилетия немногие могут сравниться в видении поля, исполнении штрафных ударов и передач.

Более того, абсолютно уместно говорить не только о спортивной, но и об имиджевой составляющей этого перехода, потому что о сделке без преувеличения говорят во всём мире. В ПФК ЦСКА верят, что Миралем не только привнесёт важные качества команде, но и посодействуют прогрессу молодых ребят», — приводит слова Бабаева пресс-служба клуба.

ЦСКА объявил о переходе сегодня, 26 сентября. Ранее сообщалось, что зарплата опытного полузащитника составит € 1 млн в год. 34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов.