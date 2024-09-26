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Заза Джанашия: сейчас только «Локомотив» может обыграть «Зенит»

Заза Джанашия: сейчас только «Локомотив» может обыграть «Зенит»
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением, что на данный момент обыграть санкт-петербургский «Зенит» могут только железнодорожники.

«Краснодар» ещё не созрел, чтобы обыграть «Зенит». Петербургская команда — одна из самых лучших в РПЛ. Все клубы хотят сыграть с «Зенитом» хорошо, потому что он лидер. Но сейчас только «Локомотив» может обойти «Зенит», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 9-го тура чемпионата России «Локомотив» занимает третью строчку, набрав 21 очко. В следующем туре железнодорожники проведут встречу со «Спартаком». Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 16:30 мск.

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