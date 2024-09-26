Газзаев не считает переход Пьянича в ЦСКА хорошим приобретением для клуба

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о подписании красно-синими контракта с 34-летним полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Мне понятна трансферная стратегия «Локомотива», который делает акцент на молодых талантливых игроков, воспитанников российского футбола, это приятно, и мы видим сейчас у них хорошее качество игры и высокие результаты.

Но мне непонятна трансферная политика ЦСКА, когда клуб приобретает 34-летнего игрока. Пьянич был хорошим футболистом, но что он может дать ЦСКА сейчас? Не думаю, что это хорошее приобретение, тем более я считаю, что в условиях изоляции мы должны больше доверять российским футболистам», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Пьянич подписал контракт с красно-синими до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Полузащитник будет выступать за армейцев под 15-м игровым номером. 34-летний хавбек известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.

Последним клубом боснийского футболиста перед подписанием контракта с ЦСКА был «Шарджи» из ОАЭ, за который он выступал с 2022 по 2024 год. За этот период он принял участие в 61 матче во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 16 результативными передачами.

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