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Батак: Николичу в ЦСКА нужно дать время

Батак: Николичу в ЦСКА нужно дать время
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Бывший защитник московского «Динамо» Радослав Батак высказался о работе главного тренера ЦСКА Марко Николиче.

«Он только пришёл в команду, состав ЦСКА сильно изменился: важные футболисты ушли, их место заняли другие. Николичу нужно дать время. Когда я только начинал работать тренером, Марко был уже известным специалистом, я ориентировался на его опыт и на его философию. Он мне нравится как специалист», — приводит слова Батака Metaratings.

Марко Николич возглавил ЦСКА этим летом, сменив на посту Владимира Федотова. После девяти матчей текущего сезона РПЛ ЦСКА занимает шестое место, набрав 14 очков.

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