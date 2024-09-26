Алексей Миранчук вошёл в топ-5 самых дорогих игроков МЛС

Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость некоторых игроков североамериканской Главной футбольной лиги (МЛС).

1. «Интер» Майами: Лионель Месси (- € 5 млн, до € 25 млн);

2. «Лос-Анджелес Гэлакси»: Рики Пуч (€ 15 млн);

3. «Коламбус Крю»: Кучо Эрнандес (+ € 2 млн, до € 15 млн);

4. «Орландо Сити»: Факундо Торрес (€ 14 млн);

5. «Атланта Юнайтед»: Алексей Миранчук (€ 10 млн);

6. «Интер» Майами: Диего Гомес (+ € 2 млн, до € 10 млн);

7. «Портленд Тимберс»: Эвандер (+ € 2 млн, до € 10 млн);

8. «Чикаго Файр»: Уго Кёйперс (€ 10 млн);

9. «Лос-Анджелес»: Дени Буанга (€ 10 млн);

10. «Лос-Анджелес Гэлакси»: Джозеф Пэйнтсил (€ 9,5 млн).

В нынешнем сезоне 28-летний Алексей Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» пять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за итальянскую «Аталанту». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год.