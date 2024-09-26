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Тренер вратарей сборной России Кафанов: вызовем Злобина, если продолжит так играть

Тренер вратарей сборной России Кафанов: вызовем Злобина, если продолжит так играть
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что вратарь португальского «Фамаликана» Иван Злобин может получить вызов в национальную команду, если продолжит играть в прежней форме.

«Рад, что Иван нашёл свою команду и стал первым номером, — это первый момент, который радует. Второе — радует то, как он играет. Уже три матча из пяти Злобин играет «на ноль». Надеюсь, Ваня будет зубами держать это место. Очень рад за него.

Знаю всю его карьеру ещё с тех пор, когда он был в ЦСКА. Вячеслав Чанов про него очень много рассказывал, говорил, что это очень перспективный парень. Ваня Злобин прошёл трудный путь в Португалии. И кажется, что добивается того, чего хотел. Если будет продолжать так же играть, то при первой возможности вызовем его в сборную России», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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