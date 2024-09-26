Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» сможет зарегистрировать Ольмо до конца сезона из-за травмы тер Штегена — MD

«Барселона» сможет зарегистрировать Ольмо до конца сезона из-за травмы тер Штегена — MD
Комментарии

«Барселона» сможет зарегистрировать атакующего полузащитника Даниэля Ольмо до конца нынешнего сезона в связи с тяжёлой травмой вратаря сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегена. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, из-за того что немецкий вратарь больше не сможет принимать участие в матчах до конца текущего сезона, освобождается место под потолком зарплат, которое можно использовать для регистрации других футболистов.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что из-за травмы защитника Андреаса Кристенсена «Барселона» получила возможность зарегистрировать Ольмо до конца 2024 года.

Материалы по теме
Официально
В «Барселоне» назвали приблизительный срок восстановления получившего травму Ольмо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android