«Барселона» сможет зарегистрировать Ольмо до конца сезона из-за травмы тер Штегена — MD

«Барселона» сможет зарегистрировать атакующего полузащитника Даниэля Ольмо до конца нынешнего сезона в связи с тяжёлой травмой вратаря сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегена. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, из-за того что немецкий вратарь больше не сможет принимать участие в матчах до конца текущего сезона, освобождается место под потолком зарплат, которое можно использовать для регистрации других футболистов.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что из-за травмы защитника Андреаса Кристенсена «Барселона» получила возможность зарегистрировать Ольмо до конца 2024 года.

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