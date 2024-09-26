Матвей Сафонов рассказал, общается ли с кем-то из россиян во Франции

Голкипер сборной России Матвей Сафонов, перешедший этим летом в «ПСЖ», рассказал, что ему удалось встретиться во Франции с полузащитником «Гавра» Далером Кузяевым, а также о том, что он после перехода не общался с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

«С Головиным я не общаюсь, а к Далеру в выходной заезжал вместе с братом и девушкой. Побывали в Гавре, посмотрели окрестности. Вместе поужинали, познакомились поближе. С ним я в хорошем контакте, а с Головиным мы после моего переезда не общались», — приводит слова Сафонова «ТАСС».

Напомним, в летнее трансферное окно Матвей Сафонов подписал контракт на пять лет, став самым дорогим голкипером, которого «ПСЖ» купил за всю свою историю. Трансфер оценивается в € 20 млн. Голкипер дебютировал за «ПСЖ» в игре 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0). Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.