«Алания» с минимальным счётом обыграла «Амкал» в матче 1/32 финала Кубка России

Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Амкал» и владикавказская «Алания». Игра проходила на стадионе Академии «Спартака» «имени Фёдора Черенкова — поле №4» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Фалов из Москвы. Матч закончился победой «Алании» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 11-й минуте забил полузащитник «Алании» Нури Абдоков.

В предыдущем раунде Фонбет Кубка России «Амкал» уверенно победил московский «Велес» со счётом 2:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).