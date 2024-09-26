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«Алания» с минимальным счётом обыграла «Амкал» в матче 1/32 финала Кубка России

«Алания» с минимальным счётом обыграла «Амкал» в матче 1/32 финала Кубка России
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Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Амкал» и владикавказская «Алания». Игра проходила на стадионе Академии «Спартака» «имени Фёдора Черенкова — поле №4» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Фалов из Москвы. Матч закончился победой «Алании» со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
26 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Амкал
Окончен
0 : 1
Алания
Владикавказ
0:1 Абдоков – 11'    

Единственный гол в матче на 11-й минуте забил полузащитник «Алании» Нури Абдоков.

В предыдущем раунде Фонбет Кубка России «Амкал» уверенно победил московский «Велес» со счётом 2:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).

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