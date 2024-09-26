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Защитник «Зенита» Караваев назвал самый запоминающийся матч с «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Караваев назвал самый запоминающийся матч с «Краснодаром»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев вспомнил самый значимый для него матч с «Краснодаром».

— Противостояние этих двух команд всегда сопровождается какими-то воспоминаниями. Есть ли в вашей памяти матч против «Краснодара», который вы сразу можете вспомнить?
— Для меня это игра, в которой мы завоевали чемпионство, это, кажется, был сезон-2019/20. Для меня это самый запоминающийся матч, — приводит слова Караваева пресс-служба клуба.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в эту субботу, 28 сентября. Команды будут играть на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 19:30. Отметим, что «быки» отстают на два очка от сине-бело-голубых в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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