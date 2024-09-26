Овчинников: когда Пьянич увидел контракт от ЦСКА, он двумя руками и ногами будет за Россию

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о подписании контракта ЦСКА с полузащитником Миралемом Пьяничем.

«Пьянич — это хороший уровень для ЦСКА, если команда собирается что-то выигрывать. Есть «Краснодар» и «Зенит», которые просто закомплектованы иностранцами. Конечно, неправильно подписывать легионера, но ЦСКА верно делает, ведь нужно бороться с другими клубами РПЛ. Не должно смущать, что Пьяничу 34 года. Всё зависит от человека, его функционального состояния и как он играл и жил в последние годы. Думаю, что у него всё в порядке, ведь он босниец и у него нет какой-то дружбы с алкоголем. Если не пил, не курил, а готовил себя и держал в форме, то 34 года — это не возраст.

Помните песню Money, money? Когда босниец увидел контракт от ЦСКА, то он не только двумя руками будет голосовать за Россию, но и двумя ногами. Когда они пустые, то будут визжать как угодно, но когда появляется вариант с деньгами… Чему тут удивляться? Мне кажется, что год-два — и сложная ситуация в мире затихнет. Как только виза появится, тогда начнётся облом для Европы. Они уже сами устали делать то, что творят по отношению к России», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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