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Миралем Пьянич поделился эмоциями от перехода в ЦСКА

Миралем Пьянич поделился эмоциями от перехода в ЦСКА
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Новичок ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал свой переход в московский клуб.

«Я очень счастлив быть здесь и подписать контракт. ЦСКА — огромный клуб с большой историей. Знаю ЦСКА очень хорошо, так как приезжал сюда играть в еврокубках. Это клуб с историей, который всегда будет сражаться за первые места в лиге! Это клуб с огромным потенциалом и легендарными игроками, такими как Игорь Акинфеев. Я рад присоединиться к этой команде. Это именно тот вызов, который был мне нужен», — приводит слова Пьянича пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Пьянич подпишет с ЦСКА контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Зарплата опытного полузащитника составит € 1 млн в год. 34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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