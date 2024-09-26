Миралем Пьянич поделился эмоциями от перехода в ЦСКА

Новичок ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал свой переход в московский клуб.

«Я очень счастлив быть здесь и подписать контракт. ЦСКА — огромный клуб с большой историей. Знаю ЦСКА очень хорошо, так как приезжал сюда играть в еврокубках. Это клуб с историей, который всегда будет сражаться за первые места в лиге! Это клуб с огромным потенциалом и легендарными игроками, такими как Игорь Акинфеев. Я рад присоединиться к этой команде. Это именно тот вызов, который был мне нужен», — приводит слова Пьянича пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Пьянич подпишет с ЦСКА контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Зарплата опытного полузащитника составит € 1 млн в год. 34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.