Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мальмё — Рейнджерс, результат матча 26 сентября 2024, счет 0:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Рейнджерс» в гостях уверенно обыграл «Мальмё» в матче Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались шведский «Мальмё» и шотландский «Рейнджерс». Игра проходила на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 19:45 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
0 : 2
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Байрами – 1'     0:2 Маккосленд – 76'    

На первой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Рейнджерс» Недим Байрами. На 76-й минуте преимущество шотландской команды укрепил полузащитник Росс Маккосленд.

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Рейнджерс» встретится с «Лионом». Матч состоится 3 октября. «Мальмё» во 2-м туре данного соревнования сыграет с «Карабахом». Игра пройдёт также 3 октября.

Календарь Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги Европы
Материалы по теме
5 самых дорогих составов Лиги Европы сезона-2024/2025
Истории
5 самых дорогих составов Лиги Европы сезона-2024/2025

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android