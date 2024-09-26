«Рейнджерс» в гостях уверенно обыграл «Мальмё» в матче Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались шведский «Мальмё» и шотландский «Рейнджерс». Игра проходила на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На первой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Рейнджерс» Недим Байрами. На 76-й минуте преимущество шотландской команды укрепил полузащитник Росс Маккосленд.

В следующем туре общего этапа Лиги Европы «Рейнджерс» встретится с «Лионом». Матч состоится 3 октября. «Мальмё» во 2-м туре данного соревнования сыграет с «Карабахом». Игра пройдёт также 3 октября.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: