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Экс-игрок «Ливерпуля» Энди Кэрролл: игра за «Бордо» в четвёртом дивизионе стоит мне денег

Экс-игрок «Ливерпуля» Энди Кэрролл: игра за «Бордо» в четвёртом дивизионе стоит мне денег
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Экс-нападающий «Ливерпуля» Энди Кэрролл поделился впечатлением от выступления в «Бордо», который перевели в четвёртую (любительскую) лигу Франции из-за финансовых проблем. В дебютном матче за клуб Кэрролл оформил дубль.

— Вы начали свою историю в «Бордо» с дубля на глазах у более чем 10 000 болельщиков из четвёртого дивизиона, как вы это восприняли?
— Честно говоря, это было фантастически, болельщики были замечательными. В первом тайме мы проигрывали со счётом 2:0, и соперник давил. Мне понравилось забивать эти два гола, особенно на глазах у болельщиков, которые были там. Это было потрясающее чувство.

— Как игрок, заработавший столько денег в Премьер-лиге, может принять вызов таких, как «Бордо», в его положении?
— Я люблю футбол. Честно говоря, игра за «Бордо» стоит мне денег. Но я играю в футбол и просто счастлив делать это. Хочу стать частью истории этого клуба, и, честно говоря, это не вопрос денег. В моей карьере это никогда не было вопросом денег, — приводит слова Кэрролла RMC Sport.

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