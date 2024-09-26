Валерий Овчинников: заморские тренеры не для «Пари НН», нужно обращать внимание на россиян

Экс главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников рассказал, что на месте руководителя «Пари НН» не стал бы увольнять Сергея Юрана по ходу прошлого сезона.
«Для начала в «Пари НН» я бы не убирал Юрана. Заморские тренеры — это хорошо, но только не для Нижнего Новгорода. «Пари НН» нужно обращать внимание на российских тренеров, ведь такая специфика города. Я не видел, чтобы на трибуны стадиона повалил народ», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Сергея Юрана на посту «Пари Нижний Новгород» сменил сербский специалист Саша Илич. «Пари НН» после девяти матчей идёт 12-м с семью очками.