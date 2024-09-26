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Валерий Овчинников: заморские тренеры не для «Пари НН», нужно обращать внимание на россиян

Валерий Овчинников: заморские тренеры не для «Пари НН», нужно обращать внимание на россиян
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Экс главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников рассказал, что на месте руководителя «Пари НН» не стал бы увольнять Сергея Юрана по ходу прошлого сезона.

«Для начала в «Пари НН» я бы не убирал Юрана. Заморские тренеры — это хорошо, но только не для Нижнего Новгорода. «Пари НН» нужно обращать внимание на российских тренеров, ведь такая специфика города. Я не видел, чтобы на трибуны стадиона повалил народ», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сергея Юрана на посту «Пари Нижний Новгород» сменил сербский специалист Саша Илич. «Пари НН» после девяти матчей идёт 12-м с семью очками.

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