«Фенербахче» обыграл «Юнион» в матче Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и бельгийский «Юнион». Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Франция). «Фенербахче» одержал победу со счётом 2:1.

На 26-й минуте счёт в матче открыл защитник «Фенербахче» Чаглар Сёюнджю. Затем на 74-й минуте произошло удаление игрока бельгийской команды Кевина Мак Аллистера. Спустя восемь минут мяч с автогола был забит в ворота «Юниона». На 90-й минуте удалили уже игрока турецкой команды Брайта Осайи-Самуэля. Один мяч спустя три минуты отыграл защитник Росс Сайкс.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.