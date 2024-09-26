Защитник «Алании» Алан Багаев: мы играли с «Амкалом» в полтычка

Защитник «Алании» Алан Багаев прокомментировал победу своей команды в матче 1/32 финала Фонбет Кубка России с «Амкалом» (1:0).

«Футболисты «Амкала» молодцы, не ожидал, что они так неплохо играют. У них была какая-то тактика и они её придерживались. Была интересная игра. Они молодцы, но мы выиграли, ничего страшного. Результат закономерен. Чемпион страны приезжает и с Медиалигой играет. Мы играли в полтычка.

Почему Спартак Гогниев не такой эмоциональный, как раньше? У него надо спросить. Опытный человек, лучше знает», — сказал Багаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Единственный гол в матче на 11-й минуте забил полузащитник «Алании» Нури Абдоков.