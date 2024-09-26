Игрок «Амкала» Маричев: теперь мы знаем, что можем играть на равных с клубами Первой лиги

Полузащитник медийного «Амкала» Евгений Маричев поделился своими впечатлениями после матча 1/32 финала Фонбет Кубка России с «Аланией» (0:1).

«Были близки, чтобы перевести матч в серию пенальти. Но если бы не моя ошибка на 10-й минуте в центре поля, когда не так отдал Скроботу и «Алания» забила в своей единственной атаке. Потому что больше не помню моментов у «Алании». Считаю, у нас было достаточно моментов, чтобы свести эту игру к ничьей, потому что матч давался. Ничейный итог — более закономерный результат встречи.

Не удивлён, что «Алания» играла вторым номером. Сейчас все научились играть в футбол. Редко случается, чтобы кто-то кого-то обыграл разгромно. По статусу мы любительский клуб, а они — профессиональный, который два-три года назад, когда я ещё там играл, добирался до зоны стыковых матчей за РПЛ. На поле выходишь — все равны. В конкретный день и час каждый каждого может обыграть.

Мы преодолели свой порог и черту, побив свой рекорд в Кубке России. Теперь мы будем знать, что можем играть на равных с командами Первой лиги. У нас много футболистов, которые поиграли на высоком уровне, но всё равно много игроков не доходило до таких команд. Поэтому вылет на данной стадии можно расценивать как опыт», — сказал Маричев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.