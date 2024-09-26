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«Вильярреал» совершил камбэк и обыграл «Эспаньол» в матче 7-го тура Ла Лиги

«Вильярреал» совершил камбэк и обыграл «Эспаньол» в матче 7-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 7-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Эспаньол» и «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Испания — Примера . 7-й тур
26 сентября 2024, четверг. 20:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 2
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Каррерас – 45+1'     1:1 Перес – 45+6'     1:2 Перес – 63'    

На 45-й минуте счёт во встрече открыл нападающий хозяев Хофре Каррерас. На 45+6-й минуте нападающий «Вильярреала» Айосе Перес восстановил равновесие. На 63-й минуте Перес оформил дубль.

После семи матчей чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 14 очков и занимает третье место. «Эспаньол» после аналогичного количества игр заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.

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