Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Бетисом» в матче 7-го тура Ла Лиги

Завершился матч 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На девятой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро. Затем на 45+3-й минуте ответный мяч «Бетиса» забил хавбек Джовани Ло Чельсо — 1:1.

По итогам семи матчей «Лас-Пальмас» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав три очка. «Бетис» после аналогичного количества игр занимает 11-ю строчку, заработав девять очков. На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», заработавшая 21 очко.