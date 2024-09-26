Моуринью объяснил свои слова о том, что «Фенербахче» не сможет выиграть Лигу Чемпионов

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью после матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы с «Юнионом» (2:1) объяснил свои слова о турецком клубе, которые он сказал после вылета из квалификации Лиги чемпионов от «Лилля». Моуринью говорил, что никогда не дойдёт до финала Лиги чемпионов с «Фенербахче».

«Я достаточно опытен и реалистичен, чтобы сказать, что в Лиге чемпионов у нас не было бы шансов дойти до последних стадий турнира. В Лиге Европы у нас будут шансы, потому что мы будем играть с командами нашего уровня», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

Моуринью возглавил «Фенербахче» в июле 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.