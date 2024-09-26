«Бавария» и «Челси» проявляли интерес к Меньяну, «Милан» оценивает игрока в € 80 млн — CDS

В последние месяцы «Бавария» и «Челси» проявляли интерес к 29-летнему вратарю «Милана» Мику Меньяну. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, особенно активный интерес к французскому футболисту проявлял лондонский клуб, который отправил в «Милан» несколько запросов по нему. Однако Меньян не изъявил сильного желания покинуть стан «россонери». При этом подчёркивается, что сам «Милан» оценивает 29-летнего голкипера в € 80 млн.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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