Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» и «Челси» проявляли интерес к Меньяну, «Милан» оценивает игрока в € 80 млн — CDS

«Бавария» и «Челси» проявляли интерес к Меньяну, «Милан» оценивает игрока в € 80 млн — CDS
Комментарии

В последние месяцы «Бавария» и «Челси» проявляли интерес к 29-летнему вратарю «Милана» Мику Меньяну. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, особенно активный интерес к французскому футболисту проявлял лондонский клуб, который отправил в «Милан» несколько запросов по нему. Однако Меньян не изъявил сильного желания покинуть стан «россонери». При этом подчёркивается, что сам «Милан» оценивает 29-летнего голкипера в € 80 млн.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

Материалы по теме
Главный тренер «Интера» Индзаги высказался о поражении от «Милана»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android