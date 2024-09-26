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Тренер «Алании» Гогниев: хоровод на стандартах — это не просто смешно, это эффективно

Тренер «Алании» Гогниев: хоровод на стандартах — это не просто смешно, это эффективно
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев объяснил, в каких ситуациях эффективно использовать хоровод на стандартах.

«Хоровод — это одно из лучших наших видений. Надо смотреть с какой командой делать хороводы. Если ребята, как в матче с «Амкалом» играют зонально, то хороводы нет смысла делать. Но если команда играет при стандартах персонально, то хоровод — это очень хорошее оружие, чтобы забить гол.

К примеру, в матче с «Нефтехимиком» мы сделали хоровод и забили с него. Хоровод — это не просто смешно, это эффективно, поэтому мы будем развиваться в этом плане. У нас есть очень много штрафных и их нужно наиграть. Я считаю, что люди приходят смотреть на футбол, чтобы команды показывали не только рутину, но и качество. Если вы говорите о хороводах, то вам это понравилось», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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