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Тоттенхэм Хотспур — Карабах. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Начало матча Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах» отложено из-за ливней в Лондоне

Начало матча Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах» отложено из-за ливней в Лондоне
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Матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Карабах» начнётся на пол часа позже из-за ливней в Лондоне. Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:35 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1-й тайм
1 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Джонсон – 12'    
Удаления: Дрэгушин – 8' / нет

Сообщается, что футболисты «Карабаха» с большим опозданием добрались до стадиона, и многие болельщики ещё в пути.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим обладателем трофея является «Аталанта».

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