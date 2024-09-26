Начало матча Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах» отложено из-за ливней в Лондоне

Матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Карабах» начнётся на пол часа позже из-за ливней в Лондоне. Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сообщается, что футболисты «Карабаха» с большим опозданием добрались до стадиона, и многие болельщики ещё в пути.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим обладателем трофея является «Аталанта».