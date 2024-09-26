Начало матча Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах» отложено из-за ливней в Лондоне
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Матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Карабах» начнётся на пол часа позже из-за ливней в Лондоне. Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:35 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1-й тайм
1 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Джонсон – 12'
Удаления: Дрэгушин – 8' / нет
Сообщается, что футболисты «Карабаха» с большим опозданием добрались до стадиона, и многие болельщики ещё в пути.
По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
Действующим обладателем трофея является «Аталанта».
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