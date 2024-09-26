«Мальорка» выразила полную нетерпимость к любым проявлениям расизма

В испанской «Мальорке» отреагировали на приговоры своих болельщиков за оскорбления футболистов мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, Сэмюэла Чуквуэзе и Орельена Тчуамени на почве расизма.

«Мальорка» ещё раз выражает абсолютную нетерпимость к любым проявлениям расизма и пренебрежения. Клуб активно работает с соответствующими органами власти над искоренением этого зла. По обоим обвинениям в расистских эпизодах клуб выступал в качестве частного обвинителя. Эти неприемлемые действия являются отдельными актами и не характеризуют болельщиков, представляющих ценности нашей команды», — говорится в заявлении «Мальорки».

Болельщик команды был осуждён на один год условно за расистские оскорбления в адрес Жуниора и Чуквуэзе. Другому несовершеннолетнему фанату испанского клуба запретили посещать стадионы в течение года за расизм в отношении Орельена Тчуамени. Фанат признал вину в суде и принёс свои извинения.