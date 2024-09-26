Президент «Амкала» прокомментировал поражение от «Алании» в Кубке России

Президент медийного «Амкала» Герман Попков прокомментировал поражение от владикавказской «Алании» (0:1) в матче 1/32 финала Фонбет Кубка России.

«Обидно проигрывать, когда по игре ты сильнее команды, чья история настолько богата, что они были чемпионами страны. Но сегодня новая реальность, где «Амкал» создал десяток опасных моментов против пары у «Алании». Жаль, что им этого хватило (улыбается).

Голкипер «Алании» выдал матч жизни, респект ему. Но сыграй мы еще десять матчей такими же составами, уверен, что больше половины из них мы бы забрали. Но футбол не всегда справедлив.

«Аланию» — с проходом дальше, а нам предстоит сконцентрироваться на Медиалиге», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.