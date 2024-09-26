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Тренер «Алании» Гогниев: все футболисты команды были лучшими в матче с «Амкалом»

Тренер «Алании» Гогниев: все футболисты команды были лучшими в матче с «Амкалом»
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев оценил своих футболистов после победы со счётом 1:0 в матче 1/32 финала Фонбет Кубка России с «Амкалом».

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
26 сентября 2024, четверг. 19:30 МСК
Амкал
Окончен
0 : 1
Алания
Владикавказ
0:1 Абдоков – 11'    

«Футболисты «Алании» очень достойно смотрелись в матче с «Амкалом». Я хочу поблагодарить за то, что они сегодня сражались. Все футболисты «Алании» были лучшими на поле, и вратарь сегодня выручил. Это его работа, но сегодня он был молодец. Он сделал всё для того, чтобы мы выиграли», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 11-й минуте игрок «Алании» Нури Абдоков в борьбе с защитником ворвался в штрафную и сильным ударом из-под него от дальней штанги вогнал мяч в сетку.

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