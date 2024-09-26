Тренер «Алании» Гогниев назвал непростой победу над «Амкалом» в Кубке России

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев поделился мнением о матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Амкалом» (0:1).

«Была непростая игра, особенно второй тайм. Поблагодарил своих футболистов за самоотдачу. Считаю, что выиграли сегодня заслужено. Надо похвалить нашего вратаря: были тяжёлые мячи, он выручил. Выход из обороны у нас хромает, но мы работаем над этим. Победили «Амкал» за счёт характера, умений и мастерства вырвали победу. Задача была посмотреть молодёжь», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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